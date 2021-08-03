Во время штурма Капитолия в США, фото: Tyler Merbler

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В США покончили с жизнью уже четверо полицейских, которые защищали Капитолий во время устроенного 6 января сторонниками бывшего президента страны Дональда Трампа штурма.

При этом два из этих случаев произошли в июле. Об этом сообщает CNBC.

Речь идет о таких случаях:

сотрудник столичного отделения полиции 35-летний офицер Джеффри Смит и офицер полиции Капитолия 51-летний Говард Либенгуд покончили с жизнью в течение нескольких дней после штурма Капитолия;

10 июля нашли мертвым 26-летнего Кайла Дефрейтага, который также совершил самоубийство;

29 июля в собственном доме лишил себя жизни 43-летний сотрудник отдела специальных операций столичного отдела полиции округа Колумбия Хантер Хашид.

В целом события вокруг штурма Капитолия унесли жизни уже пяти американских правоохранителей — 7 января от полученных травм скончался офицер Брайан Сикник.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов, победителем которых стал Джо Байден. В результате штурма заседание пришлось прервать.

В США в связи с этими событиями арестовали более 550 человек, некоторые из них уже признал свою вину.

Источник: CNBC