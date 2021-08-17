В мире возросло число самоубийств, фото:

https://racurs.ua/n158926-kolichestvo-samoubiystv-v-mire-zametno-vyroslo-za-30-let-uchenye.html

Ракурс

В мире за последние 30 лет количество самоубийств возросло на 20 тыс. в год, несмотря на значительное снижение их уровня в зависимости от возраста.

По мнению ученых, эту тенденцию будет трудно изменить на фоне быстрого роста населения мира, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Injury Prevention.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные базы Global Burden of Disease Study 2019, которая является результатом сотрудничества более 500 исследователей из 50 стран, вносящих в нее данные о смертности и инвалидности от основных заболеваний и травм и факторы их риска.

Отмечается, что в целом показатель количество самоубийств на 100 тыс. населения за 30 лет уменьшился:

в 1990 году общий глобальный уровень самоубийств составлял 13,8 на 100 тыс. населения;

в 2019 году этот показатель снизился до 9,8 на 100 тыс. населения.

Причем среди мужчин показатель снизился с 16,6 на 100 тыс. до 13,5 на 100 тыс., а среди женщин — с 11 на 100 тыс. до 6,1 на 100 тыс.

Наиболее значительное уменьшение этого показателя произошло в странах со средним уровнем доходов — на 6,25 на 100 тыс. населения.

В то же время из-за стремительного роста населения мира и изменений в его возрастной структуре общее количество совершенных самоубийств за этот период выросло на 19 тыс. 897 — с 738 тыс. 799 в 1990 году до 758 тыс. 696 в 2019 году, причем наибольший рост пришелся на страны с уровнем доходов ниже среднего, где число таких случаев выросло на 72 тыс. 550 — с 232 тыс. 340 до 304 тыс. 890.

Поскольку уровень самоубийств самый высокий среди пожилых людей (70 лет и старше) обоих полов почти во всех регионах мира, быстрое старение населения во всем мире создаст огромные проблемы для снижения количества смертей от самоубийств в будущем, — подчеркивают ученые.

Исследователи отмечают, что в мире проблеме самоубийств уделяется гораздо меньше внимания, чем другим глобальным проблемам, таким как ВИЧ/СПИД и рак.

Настало время пересмотреть эту ситуацию, чтобы обеспечить перераспределение достаточных ресурсов на глобальном уровне для решения актуальных вызовов, — резюмируют исследователи.

Источник: EurekAlert