Андрей Антоненко, фото: FREE RIFF

https://racurs.ua/n158925-delo-sheremeta-sud-rassmotrel-prodlenie-mer-presecheniya-podozrevaemym.html

Ракурс

Шевченковский райсуд Киева еще на два месяца продлил меры пресечения Андрею Антоненко и Яне Дугарь — фигурантам дела об убийстве в Киеве в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

Таким образом, Антоненко еще на два месяца останется под домашним арестом, а Дугарь — под личным обязательством. Об этом сообщает издание «Суспільне».

Отмечается, что суд полностью удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора, объяснял необходимость продления срока действия мер пресечения риском того, что фигуранты могут скрываться от суда и влиять на свидетелей и экспертов.

Что касается рисков. Их просто не существует. Поведение доказывает, что мы свои обязанности выполняем, — подчеркнул Антоненко во время заседания. Он также добавил, что должен содержать детей, которым скоро пора в школу.

Заместитель руководителя Офиса президента Алена Вербицкая просила суд отпустить Антоненко ей на поруки.

Следующее заседание суда по делу Шеремета состоится 31 августа.

Напомним, новый глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский недавно рассказал о своем отношении к делу Шеремета.

Источник: «Суспільне»