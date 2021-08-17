Андрій Антоненко, фото: FREE RIFF

https://racurs.ua/ua/n158925-sprava-sheremeta-sud-rozglyanuv-prodovjennya-zapobijnyh-zahodiv-pidozruvanym.html

Ракурс

Шевченківський райсуд Києва ще на два місяці продовжив запобіжні заходи Андрію Антоненку та Яні Дугарь — фігурантам справи про вбивство у Києві в 2016 році журналіста Павла Шеремета.

Таким чином, Антоненко ще на два місяці залишиться під домашнім арештом, а Дугарь — під особистим зобов’язанням. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що суд повністю задовольнив відповідне клопотання прокурора, який пояснював необхідність продовження терміну дії запобіжних заходів ризиком того, що фігуранти можуть переховуватися від суду та впливати на свідків й експертів.

Стосовно ризиків. Їх просто не існує. Поведінка доводить, що ми свої обов’язки виконуємо, — наголосив Антоненко під час засідання. Він також додав, що має утримувати дітей, яким скоро час до школи.

Заступник керівника Офісу президента Альона Вербицька просила суд відпустити Антоненка їй на поруки.

Наступне засідання суду у справі Шеремета відбудеться 31 серпня.

Нагадаємо, новий очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський нещодавно розповів про своє ставлення до справи Шеремета.

Джерело: «Суспільне»