Алігатор напав на співробітницю зоопарку в США. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/ua/n158924-aligator-napav-na-robitnycu-zooparku-v-ssha-yiyi-vryatuvaly-vidviduvachi-video.html

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Співробітницю контактного зоопарку в США, на яку напав алігатор, врятували відвідувачі.

У контактному зоопарку «Луска і хвости» в штаті Юта робітниця показувала алігатора групі дітей. Коли вона зайшла у вольєр, він накинувся на дівчину і затягнув в тераріум. На допомогу співробітниці прийшли два відвідувача. Про це повідомила очевидець Терези Уайзман на власній сторінці у Facebook.

Жінка пише, що її чоловік, Донні Уайзман, утримував алігатора, поки співробітниця намагалася витягнути руку з пащі тварини. У цей час інший відвідувач витягнув її з басейну. Керівництво басейну зазначило, що дівчина вже одужує і з нею все добре.

Ці джентльмени могли залишитися в безпечному місці, як зробило б більшість з нас, але замість цього вони втрутилися в ситуацію за власним бажанням і допомогли знешкодити алігатора. Їх допомога і професіоналізм нашої співробітниці, ймовірно, врятували їй життя і кінцівки, — написала очевидець.



Нагадаємо, гігантський крокодил гуляв вулицями в індійському містечку поблизу Данделі, штат Карнатака. Рептилію, що влаштувала променад, зняли на відео. Виявилося, що крокодил міг потрапити в місто через сезонний розлив річок. Також хижак міг втекти із заповідника Данделі, який розташовується поряд із містечком.