ЗСУ озброять невидимими для ворожої розвідки радарами «Кольчуга»

Системи «Кольчуга» передадуть ЗСУ, фото: Ukrainian Military Pages

https://racurs.ua/ua/n158923-zsu-ozbroyat-nevydymymy-dlya-vorojoyi-rozvidky-radaramy-kolchuga.html

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Збройні сили України (ЗСУ) протягом 2021 отримають від держпідприємства «Укроборонсервіс» чотири комплекти станцій контролю радіоелектронної обстановки «Кольчуга-КЕ».

Ця модифікація дозволяє «Кольчузі» працювати в єдиній системі радіорозвідки збройних сил, повідомляє Ukrainian Military Pages.

Підприємство також розпочало випробування НВЧ-приладів та елементної бази комплектуючих зенітних ракетних комплексів С-300ПС (ПТ), С-300В1 та «Бук-М1», котрі ним розробляються.

Зазначається, що відповідні роботи здійснюються у тісній кооперації з українськими державними та приватними компаніями з пріоритетним використанням вітчизняних компонентів та технологій.

Станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга» вироблялися ПАТ «Топаз» у Донецьку.

Варто додати, що у 2002 році комплекси «Кольчуга» стали причиною міжнародного скандалу — колишній майор держохорони Микола Мельниченко дав свідчення Великому журі Сан-Франциско, розповівши, що в зроблених ним таємно записах нібито зафіксовано, як тодішній президент Леонід Кучма обговорює можливість «спецоперації» щодо продажу в Ірак, в обхід міжнародних санкцій, чотирьох станцій «Кольчуга».

Попри відсутність тоді інших доказів, окрім «плівок Мельниченка», цей скандал сприяв погіршенню позицій України на міжнародній арені впродовж наступних кількох років.

Джерело: Ukrainian Military Pages