Коронавірус в Україні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158922-koronavirus-v-ukrayini-eksperty-zayavyly-pro-zagrozlyvyy-riven-gospitalizaciy.html

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Коронавірус в Україні стає небезпечнішим — наразі 19 із 25 регіонів перебувають у фазі зростання захворюваності. При цьому більшість областей показує досить велике зростання.

Поточна ситуація залишається все ще контрольованою, але рівень госпіталізацій прискорюється і перевищує виписки на 25%. Через це зростає навантаження на систему охорони здоров’я. Про це заявили експерти Київської школи економіки охорони здоров’я (KSE).

У 16 регіонах тижневе зростання рівня госпіталізацій становить від 18 до 80 осіб. Водночас Україна продовжує нарощувати темпи вакцинації: її поточні показники перевершують середньосвітові та європейські.

За тиждень Україна вакцинує на рівні 1,5% населення. Експерти уточнили, що для досягнення максимальних показників в Європі необхідно прискорення темпів в 1,5−2 рази.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 17 серпня виявили у 890 осіб. Також 433 пацієнти одужали, на жаль, 27 — померли від ускладнень COVID-19. Впродовж понеділка медики госпіталізували з підтвердженням чи підозрою на захворювання 379 українців.