Коли хвиля коронавірусу досягне піку – новий прогноз МОЗ. Фото: aa.com.tr

https://racurs.ua/ua/n158874-koly-hvylya-koronavirusu-dosyagne-piku-novyy-prognoz-moz.html

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Коронавірус в Україну набирає обертів, в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) дали прогноз щодо нової COVID-хвилі.

Найближчими днями ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми перебуваємо перед піком. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді, — заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «Укрінформу».

Він зазначив, що згідно з досвідом інших країн, спалахи «Дельти» реєструвалися в організованих колективах. І зараз якраз відкрита можливість вакцинації саме організованих колективів — це одна з опцій, яка допомагає запобігти швидкому розповсюдженню інфекції.

Ми ввели окрему норму, яка не дозволяє відкривати заклад освіти й розпочинати процес навчання при вакцинації менше ніж 80% педпрацівників, — пояснив Кузін.

Крім того, джерелом поширення вірусу можуть бути люди, що в’їжджають з-за кордону. Саме тому наразі діють нові протиепідемічні норми для туристів.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що поки немає жодного результату клінічних досліджень або випробувань, які б чітко демонстрували б плюси введення третьої дози вакцини від коронавірусу.

Джерело: «Укрінформ»