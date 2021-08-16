Хто більше страждає через невдалі жарти – чоловіки чи жінки

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Навчитися жартувати може кожна людина, адже відомо, що гумор виконує важливу соціальну функцію. Несмішні жарти, висловлені чоловіком, завдавати його образу серйознішої шкоди у порівнянні з жінками, які також невдало пожартували.

Невдалі жарти чоловіків створюють для них негативний образ в оточуючих. До таких висновків прийшли американські вчені. Про це пише журнал Journal of Experimental Social Psychology.

Психологи з Єльського університету провели серію з дев’яти експериментів, які охопили загалом 5 тис. 400 добровольців. Учасники читали коротку розповідь про перше побачення, під час якого жінка або чоловік вдало або невдало жартували, після чого відповідали на питання про те, який образ цього персонажа у них склався.

Виявилося, що якщо без жартів вдалі, їхній оповідач сприймався позитивно незалежно від статі. Якщо ж жарти були несмішними, то на образ жінки це впливало мало, а ось чоловіка оцінювали як неуважного, незграбного і не дуже розумного.

На думку вчених, різниця виникає через те, що жарти з боку жінки виглядають як засіб соціалізації, а ось від чоловіка — як спосіб показати себе з кращої сторони.

Нагадаємо, жінки виявилися здатними «прочитати» по обличчю чоловіка, налаштований він на випадковий секс або ж на серйозні стосунки. Такими виявилися результати дослідження, яке провели вчені з університету Маккуорі в Австралії.

Джерело: Journal of Experimental Social Psychology