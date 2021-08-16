«Талібан» запровадив обмеження для жінок в Афганістані. Фото: depositphotos.com

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Нові правила запровадили бойовики «Талібану» на території Афганістану.

У підконтрольних містах жінкам забороняють працювати й змушують їх негайно покинути робоче місце. Так, у Кандагарі озброєні люди зайшли в офіс місцевого банку Azizi і наказали дев’яти працюючим там жінкам покинути робочі місця. Працівниць доставили додому й наказали їм більше не виходити на роботу. Про це повідомляє Al Jazeera.

Через два дні подібний інцидент стався в місті Герат — озброєні бойовики також прийшли у філію одного з банків і засудили жінок-співробітниць за те, що ті не прикривають свої обличчя в громадському місці. Жінок змусили кинути роботу, приславши замість себе родичів-чоловіків.

Експерти не виключають, що прихід «Талібану» до влади знову може позбавити жінок усіх прав. Під час правління талібів з 1996 по 2001 рік в Афганістані діяв особливо жорсткий режим релігійного права. Тоді жінкам заборонили відвідувати школу і ходити на роботу, в громадських місцях вони зобов’язані були приховувати свої обличчя.

Виходити з дому їм дозволялося тільки в супроводі чоловіка або родича-чоловіка. За порушення цих правил жінок публічно принижували або били.

Так зараз виглядають іноземні журналістки в Кабулі. На фото журналістка CNN Кларисса Уорд до і після захоплення талібами афганської столиці. Тепер можна працювати тільки в хіджабі.

Нагадаємо, аеропорт Кабула переповнений після захоплення влади в Афганістані екстремістами руху «Талібан». Вулиці столиці спорожніли, а тисячі афганців хочуть вилетіти з країни попри відсутність необхідної кількості літаків.

Джерела: Al Jazeera, CNN