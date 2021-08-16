Афганці втікають від талібів на шасі американських літаків, фото - BBC-Україна

https://racurs.ua/ua/n158856-afganci-vtikaut-vid-talibiv-na-shasi-amerykanskyh-litakiv-video.html

Ракурс

Війна в Афганістані призвела до нових жертв. Тисячі людей штурмують 16 серпня аеропорт Кабулу, намагаючись покинути країну. Дехто чіпляється за шасі американських літаків. Коли шасі закриваються, люди падають вниз. Відео опублікувало Афганське новинне агентство Aśvaka News Agency.

У мережі з’являються нові відео, на яких зняли падіння людей з літака, що летів над аеропортом Кабула. Загиблі намагалися прив’язати себе до обтічника шасі перед зльотом. Місцеві ЗМІ повідомили про падіння трьох осіб з військово-транспортного літака США Lockheed C-130 Hercules.

Таліби вже контролюють всі наземні прикордонні пости в Афганістані і виїхати з охопленої війною держави можна тільки по повітрю.

Люди у відчаї чіпляються за шасі та випадають з переповнених літаків у аеропорту Кабула.

Американські військові відкривали попереджувальний вогонь, у тисняві загинуло щонайменше п’ятеро людей.