Афганцы бегут от талибов на шасси американских самолетов

https://racurs.ua/n158856-afgancy-begut-ot-talibov-na-shassi-amerikanskih-samoletov-video.html

Ракурс

Война в Афганистане привела к новым жертвам. Тысячи людей штурмуют 16 августа аэропорт Кабула, пытаясь покинуть страну. Некоторые цепляются за шасси американских самолетов. Когда шасси закрываются, люди падают вниз. Видео опубликовало Афганское новостное агентство Aśvaka News Agency.

В сети появляются новые видео, на которых засняли падение людей с самолета, летевшего над аэропортом Кабула. Погибшие пытались привязать себя к обтекателю шасси перед взлетом. Местные СМИ сообщили о падении трех человек с военно-транспортного самолета США Lockheed C-130 Hercules.

Талибы уже контролируют все наземные пограничные посты в Афганистане и выехать из охваченной войной страны можно только по воздуху.

Люди в отчаянии цепляются за шасси переполненных самолетов в аэропорту Кабула.

Американские военные открывали предупредительный огонь, в давке погибли по меньшей мере пять человек.