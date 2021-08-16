Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда. Фото: yandex.net

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Ракурс

Голливуд объявил бойкот известному актеру Джонни Деппу.

Артист рассказал об отношении, что изменилось к нему со стороны голливудских продюсеров. Он привел пример фильма «Большой», в котором сыграл главную роль. Депп отметил, что картина до сих пор не получила дату американской премьеры. Об этом он высказался в интервью для The Sunday Times.

И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует? — пожаловался Депп, намекнув на то, что это происходит из-за обвинений в домашнем насилии, которые выдвигала в его адрес экс-супруга Эмбер Херд.

Артист отметил, что ему необходимо дальше двигаться и пролить свет на некоторые вещи.

Как известно, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже в 2016 году их брак распался. Позже Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 млн долл. по статье в The Washington Post, где она назвала себя жертвой домашнего насилия. Сам актер заявлял, что это клевета.

В ноябре 2020 года Депп проиграл дело против британского таблоида The Sun, которое опубликовало статью об избиении им Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетеля. В августе Депп выиграл один из судов против своей бывшей жены — служители Фемиды в Нью-Йорке частично удовлетворили ходатайство актера, который обвинял Херд во лжи о пожертвовании денег на благотворительность.

Напомним, в мае стало известно, что Эмбер Герд, которая обвинила актера Джонни Деппа в насилии и жестоком обращении, не понесет никакого наказания в том случае, если его показания окажутся клеветой.

Суд Вирджинии удовлетворил просьбу адвокатов Эмбер Герд и отклонил иск Джонни Деппа о клевете и ложные показаниях со стороны актрисы за то, что срок давности за дачу ложных показаний давно истек. Поэтому любое расследование и обвинение, а тем более приговор со штрафом или тюремным заключением, уже невозможны.

Источник: The Sunday Times