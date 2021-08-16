Джонні Депп поскаржився на бойкот з боку Голлівуду. Фото: yandex.net

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Ракурс

Голлівуд оголосив бойкот відомому актору Джонні Деппу.

Артист розповів про ставлення, що змінилося до нього з боку голлівудських продюсерів. Він навів приклад фільму «Великий», у якому зіграв головну роль. Депп відзначив, що картина досі не отримала дату американської прем'єри. Про це він висловився в інтерв’ю для The Sunday Times.

І чому? Через те, що Голлівуд мене бойкотує? — поскаржився Депп, натякнувши на те, що це відбувається через звинувачення в домашньому насильстві, які висувала на його адресу екс-дружина Ембер Херд.

Артист відзначив, що йому необхідно далі рухатися та пролити світло на деякі речі.

Як відомо, Джонні Депп і Ембер Херд одружилися в лютому 2015 року, проте вже в 2016 році їх шлюб розпався. Пізніше Депп подав позов до колишньої дружини і зажадав 50 млн дол. за статтю в The Washington Post, де вона назвала себе жертвою домашнього насильства. Сам актор заявляв, що це наклепи.

У листопаді 2020 року Депп програв справу проти британського таблоїду The Sun, яке опублікувало статтю про побиття ним Херд. Сама актриса виступала в якості свідка. У серпні Депп виграв один із судів проти своєї колишньої дружини — служителі Феміди в Нью-Йорку частково задовольнили клопотання актора, який звинувачував Херд у брехні про пожертвування грошей на благодійність.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Ембер Герд, яка звинуватила актора Джоні Деппа в насильстві та жорстокому поводженні, не понесе жодного покарання в тому випадку, якщо її свідчення виявляться наклепом.

Суд Вірджинії задовольнив прохання адвокатів Ембер Герд та відхилив позов Джонні Деппа про наклеп і неправдиві свідчення зі сторони актриси через те, що термін давності за надання неправдивих свідчень давно сплинув. Тому будь-яке розслідування та обвинувачення, а тим паче вирок зі штрафом або тюремним ув’язненням, уже неможливі.

Джерело: The Sunday Times