60 кг кокаїну виявили в Одеському порту, фото: psyplants.org

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В Одеському порту вчора, 15 серпня, правоохоронці виявили майже 60 кг кокаїну на суму 10 млн дол. США — це друга частина партії, яку мали отримати затримані 9 серпня члени раніше викритої в регіоні італійської злочинної організації «Ндрангета».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Наркотики виявили в порту «Південний», вони були заховані в порожнинах одного з контейнерів.

Зловмисники планували переправити наркотики до країн Євросоюзу.

Проводяться слідчі дії, зокрема встановлюється коло причетних до наркотрафіку осіб.

«Ндрангета» — одна з найбільших злочинних організацій у світі, яка базується у найбіднішій провінції Італії — Калабрії. Експерти оцінюють доходи цього угрупування у десятки мільярдів євро.

Нагадаємо, трьох членів «Ндрангета» затримали 9 серпня під час спроби вивезти партію наркотиків з порту «Південний». Тоді було вилучено партію з понад 60 кг кокаїну. Наркотики перевозили у контейнері з бананами з Республіки Еквадор.