Чаусу оголосили рішення щодо його арешту

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Апеляційний суд прийняв рішення щодо арешта судді-втікача Миколи Чауса.

Екс-суддя Дніпровського суду столиці залишиться на домашньому арешті. Антикорупційна прокуратура програла апеляцію.

Справу судді-втікача Миколи Чауса знову розглянули в суді. 16 серпня Апеляційний суд Києва розглянув апеляцію по справі екс-судді Дніпровського суду столиці і залишив чинним рішення Вищого антикорупційного суду.

Екс-суддя і адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомив у своїх соцмережах, що апеляція залишила Чауса під домашнім арештом, хоча Антикорупційна прокуратура вимагала спрямувати екс-суддю в СІЗО і подала апеляційну скаргу на запобіжний захід Чаусу.

ВАКС на початку серпня відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт до 18 серпня.

Суддя раптово «знайшовся» на кордоні з Молдовою 30 липня. Це спричинило «війну» за нього між СБУ і НАБУ. Чауса викрали в Кишиневі 3 квітня 2021 року. До цього він втік з України. 8 травня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екс-судді і незаконного переправлення його через держкордон.

17 травня Чаус записав відео для свого Telegram-каналу. Він заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали в 2021 році.

Чаусу обрали запобіжний захід у межах справи про отримання хабара в 150 тис. дол. Як встановило тоді слідство, Чаус зберігав гроші в трилітрових банках, закопаних на городі.

В Молдові в липні опублікували звіт парламентської комісії, яка вивчала обставини викрадення Чауса. Там припускають, що викрадення судді з Кишинева у квітні веде до Офісу президента України.

Причетність українських громадян до викрадення стверджується у звіті як незаперечний факт. Інцидент розглядався в контексті особистої зацікавленості Володимира Зеленського у тиску на Петра Порошенка. Однією з причин викрадення називають бажання отримати важіль тиску на лідера опозиції.

Офіс генпрокурора і Рада не відповіли на запити молдовських слідчих та парламентської комісії, а представники України в молдовсько-українській слідчій групі просто проігнорували її засідання.

Україна відмовила Молдові у задоволенні клопотань про проведення слідчих дій з автомобілем військового аташе посольства України в Кишиневі Сергія Сметанюка. Стверджується, що Чауса вивезли з Молдови саме в багажнику Toyota Rav4, за кермом якого був аташе Сметанюк. Не відбувся і його допит — аташе згодом виїхав з країни разом з сім'єю.

Коли авто Сметанюка зупинили молдовські прикордонники, він відмовився вийти з салону. Згодом до пункту пропуску прибуло авто з озброєними українськими військовими «для врегулювання ситуації».

3 квітня адвокати екс-судді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення у центрі столиці Молдови групою озброєних людей.

5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон.

Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.