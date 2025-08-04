Сергій Гайдай, фото: Сіверськодонецька МВА

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Вищий антикорупційний суд сьогодні, 4 серпня, обрав запобіжний захід для колишнього голови Луганської військової облдержадміністрації та екс-керівника Мукачівської районної держадміністрації Сергія Гайдая, якого підозрюють у розкраданнях під час закупівель дронів та за засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ.

Гайдая відправили у СІЗО на 60 діб з можливістю застави у 10 млн грн, повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що на початку засідання адвокат Гайдая Андрій Іванець просив суд перенести обрання запобіжного заходу, мотивуючи це тим, що «немає витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань», а також заявив що їхнього підзахисного затримали «незаконно».

Зі свого боку, сторона обвинувачення заперечила перенесення засідання та запросила для колишнього посадовця тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн 280 тис. грн.

Слідчий суддя підтримав прокурорів та продовжив розгляд з обрання запобіжного заходу.

Під час дебатів сторін Іванець просив для Гайдая запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, або ж домашній арешт.

Сам Гайдай заявив, що коли до нього прийшли правоохоронці з оголошенням підозри, він всіляко сприяв їм, а також надав їм особистий телефон та ключі від квартири у Києві й від свого робочого кабінету у Мукачево.

Теоретично я міг би створити якійсь підставі та зробити собі відрядження. Але я тут, — прокоментував він ризики щодо можливої втечі за кордон, додавши, що «коли це все закінчиться», то піде на фронт.

Бажання взяти Гайдая на поруки висловила низка військовослужбовців Державної прикордонної служби:

Валерій Вавринюк — генерал-майор, начальник Західного регіонального управління ДПСУ;

Віктор Латкін — старший водій;

Олександр Нестеренко — командир військової частини;

Валентин Манухін — командир тактичної групи;

Олександр Осипець — начальник 27-го прикордонного загону, в. о. начальника 3-го прикордонного загону.

Після заслухання доводів сторін суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та відправив Гайдая у СІЗО на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн. У разі внесення коштів на нього буде покладено низку процесуальних обов’язків:

не відлучатися з Ужгорода;

здати закордонні паспорти;

не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками.

Захисники Гайдая заявили, що подаватимуть апеляцію. Також за їхніми словами, особисто у Гайдая немає такої суми, щоб заплатити заставу.

Джерело: «Суспільне»