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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Безпілотник знищив «Град» та двох солдатів рашистів на Донеччині (ВІДЕО)

4 сер 2025, 19:57
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На Донеччині прикордонники-аеророзвідники підрозділу «Фенікс»" виявили та знищили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град».

Відповідне відео сьогодні, 4 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Разом із установкою також було знищено двох окупантів, які її обслуговували.

Джерело: Ракурс


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