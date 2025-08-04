Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n208281-bezpilotnyk-znyschyv-grad-ta-dvoh-soldativ-rashystiv-na-donechchyni-video.html

Ракурс

На Донеччині прикордонники-аеророзвідники підрозділу «Фенікс»" виявили та знищили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град».

Відповідне відео сьогодні, 4 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Разом із установкою також було знищено двох окупантів, які її обслуговували.