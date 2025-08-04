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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Беспилотник уничтожил «Град» и двух солдат рашистов на Донетчине (ВИДЕО)

4 авг 2025, 19:57
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На Донеччині прикордонники-аеророзвідники підрозділу «Фенікс»" виявили та знищили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град».

Відповідне відео сьогодні, 4 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Разом із установкою також було знищено двох окупантів, які її обслуговували.

Источник: Ракурс


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