В России «почетное звание» присваивают селу, большинство мужчин из которого воюют против Украины

Село Седанка расположено в 8 тыс. км от Украины, скриншот видео

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У рф селу Седанка, розташованому на Камчатці за 8 тис. км від України, нададуть звання «Село військової слави» за «заслуги» у повномасштабній російській агресії.

Про це повідомляє російське видання «Комменрсант» з посиланням на губернатора Качатського краю Володимира Солодова.

Зазначається, що це буде перше таке «почесне звання» серед населених пунктів росії.

Загалом у Седанці зареєстровано 457 осіб, фактично проживає 258. Загальна чисельність чоловіків віком від 18 років становить 67 осіб, з них 39 стали учасниками війни проти України.

За інформацією місцевих ЗМІ, дістатися до цього села можна лише зимниками (дорогами, експлуатація яких можлива лише за від'ємних температур) або повітрям. Усі житлові будинки у цьому населеному пункті будувалися ще за радянських часів і більшість з них не мають водопостачання.

Живуть у цьому селі представники малих народів — коряки та ітельмени.

Джерело: російські ЗМІ