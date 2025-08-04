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Подросток тяжело травмировался из-за взрыва на Закарпатье, фото: полиция Закарпатья

Потерял руку и ногу — на Закарпатье на гранате подорвался подросток (ФОТО)

4 авг 2025, 18:42
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На Закарпатті у Мукачівському районі в ніч на сьогодні, 4 серпня, внаслідок вибуху гранати тяжко травмувався 16-річний підліток.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько другої години ночі від медиків. Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпаття.

Попередньо встановлено, що неповнолітній, перебуваючи за місцем проживання своєї бабусі, на присадибній ділянці будинку самостійно привів у дію вибуховий пристрій — висмикнув чеку з гранати, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху юнак отримав тяжкі тілесні ушкодження — повну травматичну ампутацію правої верхньої та нижньої кінцівок. Його госпіталізовано до Обласної дитячої лікарні в Мукачеві у критичному стані. Він перебуває в реанімаційному відділенні.

Походження гранати та всі обставини події встановлюють правоохоронці. Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ст. 128 Кримінального кодексу — незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами та необережне тяжке тілесне ушкодження.

Підліток тяжко травмувався через вибух на Закарпатті, фото: поліція Закарпаття

Источник: Ракурс


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