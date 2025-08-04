Защитники Украины уничтожили еще один ЗРК рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n208278-sily-oborony-unichtojili-s-300-rashistov-na-vot-zaporojya-genshtab.html

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Сили оборони України 2 серпня завдали високоточного удару по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону, — наголошують у Генштабі.

Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об'єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, — додали у Генштабі.

У Генштабі наголошують, що Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру.