Силы обороны уничтожили С-300 рашистов на ВОТ Запорожья — Генштабhttps://racurs.ua/n208278-sily-oborony-unichtojili-s-300-rashistov-na-vot-zaporojya-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України 2 серпня завдали високоточного удару по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області.
У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону, — наголошують у Генштабі.
Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об'єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, — додали у Генштабі.
У Генштабі наголошують, що Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру.