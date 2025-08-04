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Десантники остановили российский штурм. Фото:

Десантники остановили российский штурм на Северском направлении (ВИДЕО)

4 авг 2025, 10:24
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Українські десантники завдали нових втрат російській армії.

На Сіверському напрямку окупанти пішли в атаку на позиції, які обороняють бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ. Ворог робив ставку на раптовість та швидкість, але штурм провалився. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України 4 серпня повідомили у Facebook.

Зазначається, що в ході бою був уражений один танк, знищена БМП й понад 10 мотоциклів. Також було знищено та уражено живу силу противника.

Слобожанці — завжди перші. Завжди там, де найважче. Працюємо на перемогу щодня, — зазначили військові.

Нагадаємо, у липні командування ДШВ показало, як артилеристи влучно вдарили по техніці та особовому складу російських військ у Донецькій області. Тоді було знищено самохідну артилерійську установку, гаубицю, а також живу силу армії рф.

Источник: Ракурс


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