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Пожар в гостинице вспыхнул во Львове 4 августа, фото: ГСЧС
Во Львове произошел пожар в гостинице — шесть госпитализированных (ФОТО)https://racurs.ua/n208277-vo-lvove-proizoshel-pojar-v-gostinice-shest-gospitalizirovannyh-foto.htmlРакурс
У Львові сьогодні, 4 серпня, вдень сталася пожежа в одному з готелів, розташованому на вулиці Клепарівській.
Про це повідомляють прес-служби ДСНС та поліції Львівщини.
Наразі пожежу вже ліквідували.
Гасіння вогню, пошук його осередку та евакуацію людей з будівлі ускладнювало сильне задимлення приміщень, — розповіли у ДСНС.
Рятувальники вивели на свіже повітря 11 людей, з яких шість — госпіталізували до медзакладів міста. Серед госпіталізованих четверо дорослих віком від 25 до 62 років та двоє неповнолітніх — 14-річні брати.
До гасіння пожежі залучилися 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки ДСНС.
Причини та обставини займання встановлюють.
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