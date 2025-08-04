Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия пожара в Кривом Роге 4 августа, фото: ГСЧС

Три человека погибли в результате пожара в производственном здании в Кривом Роге (ФОТО)

4 авг 2025, 15:57
999

У Кривому Розі внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі загинули три людини.

Трагедія сталася у Покровському районі міста. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі триває гасіння пожежі на загальній площі 1000 кв. м. Працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС, — зазначили у відомстві.

Наслідки пожежі в Кривому Розі 4 серпня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров