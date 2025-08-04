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Последствия пожара в Кривом Роге 4 августа, фото: ГСЧС
Три человека погибли в результате пожара в производственном здании в Кривом Роге (ФОТО)https://racurs.ua/n208275-tri-cheloveka-pogibli-v-rezultate-pojara-v-proizvodstvennom-zdanii-v-krivom-roge-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі загинули три людини.
Трагедія сталася у Покровському районі міста. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Наразі триває гасіння пожежі на загальній площі 1000 кв. м. Працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС, — зазначили у відомстві.