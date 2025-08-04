Последствия пожара в Кривом Роге 4 августа, фото: ГСЧС

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У Кривому Розі внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі загинули три людини.

Трагедія сталася у Покровському районі міста. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.