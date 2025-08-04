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Наслідки пожежі в Кривому Розі 4 серпня, фото: ДСНС
Троє людей загинули внаслідок пожежі у виробничій будівлі в Кривому Розі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208275-troie-ludey-zagynuly-vnaslidok-pojeji-u-vyrobnychiy-budivli-v-kryvomu-rozi-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі загинули три людини.
Трагедія сталася у Покровському районі міста. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Наразі триває гасіння пожежі на загальній площі 1000 кв. м. Працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС, — зазначили у відомстві.