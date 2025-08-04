Наслідки пожежі в Кривому Розі 4 серпня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208275-troie-ludey-zagynuly-vnaslidok-pojeji-u-vyrobnychiy-budivli-v-kryvomu-rozi-foto.html

Ракурс

У Кривому Розі внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі загинули три людини.

Трагедія сталася у Покровському районі міста. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.