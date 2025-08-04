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Наслідки пожежі в Кривому Розі 4 серпня, фото: ДСНС

Троє людей загинули внаслідок пожежі у виробничій будівлі в Кривому Розі (ФОТО)

4 сер 2025, 15:57
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У Кривому Розі внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі загинули три людини.

Трагедія сталася у Покровському районі міста. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі триває гасіння пожежі на загальній площі 1000 кв. м. Працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС, — зазначили у відомстві.

Наслідки пожежі в Кривому Розі 4 серпня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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