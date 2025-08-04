СБУ поразила пять российских истребителей на аэродроме Саки. Фото:

https://racurs.ua/n208274-drony-sbu-porazili-pyat-istrebiteley-rf-na-aerodrome-saki-v-krymu.html

Ракурс

СБУ атакувала російський військовий аеродром у Саках, що в окупованому Криму.

Вночі у понеділок, 4 серпня, безпілотники Центру спеціальних операцій «А» атакували на військовий аеродром «Саки», який є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі. Про це прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок удару по території летовища було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Країна-агресор зазнала значних збитків, оскільки тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 млн дол.

Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі! — наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, 22 липня дрони атакували аеродром у Міллерово Ростовської області. У районі воєнного об'єкта пролунали щонайменше 10−12 вибухів. Це летовище слугує базою для фронтової авіації, яка виконує завдання з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України.