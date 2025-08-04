Пожежа в готелі спалахнула у Львові 4 серпня, фото: ДСНС

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У Львові сьогодні, 4 серпня, вдень сталася пожежа в одному з готелів, розташованому на вулиці Клепарівській.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та поліції Львівщини.

Наразі пожежу вже ліквідували.

Гасіння вогню, пошук його осередку та евакуацію людей з будівлі ускладнювало сильне задимлення приміщень, — розповіли у ДСНС.

Рятувальники вивели на свіже повітря 11 людей, з яких шість — госпіталізували до медзакладів міста. Серед госпіталізованих четверо дорослих віком від 25 до 62 років та двоє неповнолітніх — 14-річні брати.

До гасіння пожежі залучилися 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки ДСНС.

Причини та обставини займання встановлюють.