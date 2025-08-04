Олексій Кузнєцов, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n208276-korupciya-na-zakupivli-droniv-slugu-kuzniecova-areshtuvaly-iz-zastavou-na-8-mln-grn.html

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) відправив народного депутата Олексія Кузнєцова, якого підозрюють у корупції під час закупівлі радіолокаційних систем, під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн.

Про це повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що прокурор у справі просив арешт із заставою у 30 млн грн.

2 серпня стало відомо, що НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Затримано загалом чотирьох осіб, серед них, окрім Кузнєцова, зокрема колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За даними слідства, під час укладання держконтрактів на постачання техніки частину коштів (до 30%) повертали посадовцям у вигляді хабарів.

Нардеп від «Слуги народу» Кузнєцов був обраний до Верховної Ради у 2019 році на Луганщині. Він член комітету Ради з прав людини та ТСК із питань тарифної політики.

Джерело: «Суспільне»