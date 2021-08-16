Чаусу объявили решение о его аресте

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Ракурс

Апелляционный суд 16 августа принял решение об аресте судьи-беглеца Николая Чауса.

Экс-судья Днепровского суда столицы останется на домашнем аресте. Антикоррупционная прокуратура проиграла апелляцию.

Дело судьи-беглеца Николая Чауса снова рассмотрели в суде. 16 августа Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию по делу экс-судьи Днепровского суда столицы и оставил в силе решение Высшего антикоррупционного суда.

Экс-судья и адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил в своих соцсетях, что апелляция оставила Чауса под домашним арестом, хотя Антикоррупционная прокуратура требовала направить экс-судью в СИЗО и подала апелляционную жалобу на меру пресечения Чаусу.

ВАКС в начале августа отправил его под круглосуточный домашний арест до 18 августа.

Судья внезапно «нашелся» на границе с Молдовой 30 июля. Это привело к «войне» за него между СБУ и НАБУ. Чауса похитили в Кишиневе 3 апреля 2021 года. До этого он бежал из Украины. 8 мая СБУ открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи и незаконной переправки его через госграницу.

17 мая Чаус записал видео для своего Telegram-канала. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и опроверг, что его похитили в 2021 году.

Чаусу избрали меру пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долл. Как установило тогда следствие, Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, закопанных на огороде.

В Молдове в июле опубликовали отчет парламентской комиссии, изучавшей обстоятельства похищения Чауса. Там предполагают, что похищение судьи ведет к Офису президента Украины.

Причастность украинских граждан к этому инциденту утверждается в отчете как неоспоримый факт. Похищение рассматривалось в контексте личной заинтересованности Владимира Зеленского в давлении на Петра Порошенко. Одной из причин похищения называют желание получить рычаг давления на лидера оппозиции.

Офис генпрокурора и Рада не ответили на запросы молдавских следственных и парламентской комиссии, а представители Украины в молдавско-украинской следственной группе просто проигнорировали заседание.

Украина отказала Молдове в удовлетворении ходатайств о проведении следственных действий с автомобилем военного атташе посольства Украины в Кишиневе Сергея Сметанюка. Утверждается, что Чауса вывезли из Молдовы именно в багажнике Toyota Rav4, за рулем которого был атташе Сметанюк. Не состоялся и его допрос — атташе впоследствии выехал из страны вместе с семьей.

Когда авто Сметанюка остановили молдавские пограничники, он отказался выйти из салона. Впоследствии в пункт пропуска прибыло авто с вооруженными украинскими военными «для урегулирования ситуации».

3 апреля адвокаты Чауса сообщили о его похищении в центре столицы Молдовы группой вооруженных людей. 5 апреля глава МВД Молдовы заявило о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранцы, которые покинули страну, перейдя молдавско-украинскую границу.

Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.