Как выжил шестилетний мальчик после 30 часов в одиночестве в Карпатах. Фото:

https://racurs.ua/n158852-30-chasov-odin-v-gorah-kak-vyjil-shestiletniy-malchik-v-karpatah.html

Ракурс

Заблудший в Карпатах шестилетний Алексей Стефанцив из Коломыи скитался в горах 30 часов.

Все это время ребенок пробыл в одиночестве, без еды, воды и теплой одежды. Ночевать мальчику пришлось на земле, под открытым небом. Для ребенка это был первый поход в горы. Об этом говорилось в сюжете ТСН.

На поиски ребенка подняли почти полтысячи спасателей, полицейских, лесников, кинологов с собаками и волонтеров. Нашли ребенка два добровольца-волонтера. Оказалось, что от тропы на Говерлу он отошел в сторону почти на 2 км.

Напомним, шестилетний Алексей Стефанцив из Коломыи исчез в Карпатах 14 августа около 15.30. В горы мальчик пошел вместе с бабушкой, дядей, тетей и их детьми. Всего в группе были шесть человек. Бабушка с внуком отставали от остальных родственников, а ребенок все время то бегал к дяде с тетей, то есть вперед, то возвращался к бабушке. Поэтому бабушка подумала, что ребенок находится с другими родственниками.

Нашли ребенка 15 августа на горе Большая Космецтка, что расположена на границе с Закарпатской областью. Состояние найденного мальчика медики оценили, как удовлетворительное.