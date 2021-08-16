Части ТРЦ разрешат работать во время возможного локдауна — условия

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Ракурс

Новый карантин в Украине будет не столь жестким, как предыдущие. Во время вероятного осеннего локдауну-2021 часть торгово-развлекательных комплексов закрывать не станут. Об этом члены Союза украинских предпринимателей (СУП) договорились с министром здравоохранения Виктором Ляшко и заместителем министра Александром Комаридой.

Как сообщается на Фейсбук-странице СУП, чиновники Минздрава и предприниматели обсудили ограничения, которые снова могут ввести в случае повышения уровня заболеваемости в стране.

Значительных изменений в постановлении о карантине не будет, а в случае значительного повышения заболеваемости будет действовать адаптивный карантин (поэтапное зонирование регионов в зависимости от уровня эпидемиологической опасности).

По словам представителей Союза украинских предпринимателей, Минздрав намерен ввести отдельную систему для ТРЦ, чтобы посетители могли отслеживать загруженность торговых центров, а сами ТРЦ записывать посетителей на определенное время. Свободный доступ будет у вакцинированных или тех, кто готов сделать ПЦР или экспресс-тест на месте.

В Минздраве планируют ввести послабления во время карантина для некоторых учреждений в следующих случаях:

В ближайшее время Минздрав планирует представить этот продукт.

Адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине правительство продлило до 1 октября.