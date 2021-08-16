Частині ТРЦ дозволять працювати під час можливого локдауну

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Новий карантин в Україні буде не настільки жорстким, як попередні. Під час ймовірного осіннього локдауну-2021 частину торговельно-розважальних комплексів не закриватимуть. Про це члени Спілки українських підприємців (СУП) домовилися із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком та заступником міністра Олександром Комарідою.

Як повдомляється на Фейсбук-сторінці СУП, чиновники МОЗ і підприємці обговорили обмеження, які знову можуть запровадити у разі підвищення рівня захворюваності у країні.

Значних змін у постанові про карантин не буде, а у разі великого підвищення захворюваності буде діяти адаптивний карантин (поетапне зонування регіонів залежно від рівня епідеміологічної небезпеки).

За словами представників Союзу українських підприємців, МОЗ має намір запровадити окрему систему для ТРЦ, щоб відвідувачі могли відстежувати завантаженість торговельних центрів, а самі ТРЦ записувати відвідувачів на певний час. Вільний доступ до закладів буде у вакцинованих або ж тих, хто готовий зробити ПЛР чи експрес-тест на місці.

Отож, в МОЗ планують ввести послаблення під час карантину для деяких закладів у таких випадках:

Найближчим часом МОЗ планує презентувати цей продукт.

Адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні уряд продовжив до 1 жовтня.