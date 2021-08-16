Як вижив шестирічний хлопчик після 30 годин на самоті в Карпатах. Фото:

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Ракурс

Заблукалий у Карпатах шестирічний Олексій Стефанців із Коломиї поневірявся у горах 30 годин.

Увесь цей час дитина пробула на самоті, без їжі, води та теплого одягу. Ночувати хлопчику довелося на землі, просто неба. Для дитини це був перший похід у гори. Про це йшлося в сюжеті ТСН.

На пошуки дитини підняли майже півтисячі рятувальників, поліцейських, лісників, кінологів з собаками та волонтерів. Знайшли дитину двоє добровольців-волонтерів. Виявилося, що від стежки на Говерлу він відійшов у бік майже на 2 км.

Нагадаємо, шестирічний Олексій Стефанців із Коломиї зник у Карпатах 14 серпня близько 15.30. У гори хлопчик пішов разом із бабусею, дядьком, тіткою та їхніми дітьми. Загалом у групі було шестеро осіб. Бабуся з онуком відставали від решти родичів, а дитина увесь час то бігала до дядька з тіткою, тобто вперед, то поверталася до бабусі. Тому бабуся подумала, що дитина перебуває з іншими родичами.

Знайшли дитину 15 серпня на горі Велика Космецтка, що розташована на кордоні з Закарпатською областю. Стан знайденого хлопчика медики оцінили, як задовільний.