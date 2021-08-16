60 кг кокаина обнаружили в Одесском порту, фото: psyplants.org

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Ракурс

В Одесском порту вчера, 15 августа, правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на сумму 10 млн долл. США — это вторая часть партии, которую должны были получить задержанные 9 августа члены ранее разоблаченной в регионе итальянской преступной организации «Ндрангета».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Наркотики обнаружили в порту «Южный», они были спрятаны в полостях одного из контейнеров.

Злоумышленники планировали переправить наркотики в страны Евросоюза.

Проводятся следственные действия, в частности устанавливается круг причастных к наркотрафику человек.

«Ндрангета» — одна из крупнейших преступных организаций в мире, базирующаяся в самой бедной провинции Италии — Калабрии. Эксперты оценивают доходы этой группировки в десятки миллиардов евро.

Напомним, трех членов «Ндрангета» задержали 9 августа во время попытки вывезти партию наркотиков из порта «Южный». Тогда была изъята партия из более 60 кг кокаина. Наркотики перевозили в контейнере с бананами из Республики Эквадор.