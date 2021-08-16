На Заході України 17 серпня очікуються грози

https://racurs.ua/ua/n158871-grozy-ta-shkvaly-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-17-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 17 серпня зазнаватиме впливу холодного атмосферного фронту, який почне свій рух країною з заходу на схід, що протягом тижня поступово приведе до припинення спеки у більшості регіонів.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються помірні дощі, місцями значні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15−22 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вночі на крайньому заході очікуються грози, вдень — грози, подекуди шквали 15−20 м/с у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Температура повітря вночі становитиме +14…+20°, вдень — +27…+33°.

Погода в Києві 17 серпня очікується без опадів. Температура повітря становитиме +16…+19° вночі та +30…+33° вдень. Вітер південний, помірний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде хмарною з проясненнями. Очікується короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці — слабкий туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +17…+19°, вдень — піднімуться до +21…+23°. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, під час грози — шквал 17 — 22 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +16…+18°, вдень — +28…+30°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі також передбачає відсутність опадів. Вночі температура повітря становитиме +16…+18°, вдень — +30…+32°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +15…+17°, вдень — +30…+32°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Очікується температура повітря +16…+18° вночі та +24…+26° вдень. Вітер південний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 17 серпня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.