Виправданий у справі про збиття Іл-76 над Луганськом генерал отримав нову посаду

Генерал-майор Віктор Назаров. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/ua/n158870-vypravdanyy-u-spravi-pro-zbyttya-il-76-nad-luganskom-general-otrymav-novu-posadu.html

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Віктор Назаров, колишній фігурант у справі про збиття Іл-76 над Луганськом, отримав нову посаду.

Генерала-майора призначили радником головнокомандувача Збройних сил України політичних питань. Віктор Назаров у 2014 році займав посаду начальника оперативного штабу Антитерористичної операції, у 2014−2019 роках виконував обов’язки першого заступника начальника генерального штабу — головнокомандувача ЗСУ. У 2019 році звільнився за закінченням терміну контракту. Про це 16 травня повідомляє Military Courier Ukraine у Facebook.

У 2014 році проти офіцера висунули звинувачення у службовій недбалості у зв’язку зі знищенням терористами українського військово-транспортного літака. Йому інкримінували вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.

Як відомо, Іл-76 збили 4 червня 2014 року поблизу Луганська з переносного зенітно-ракетного комплексу. Загинули 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев’ятеро членів екіпажу.

Нагадаємо, в 2017 році Павлоградський міськрайонний суд засудив Назарова, який у 2014 році очолював Штаб антитерористичної операції, до семи років ув’язнення. Генерал подав апеляцію, оскільки його захист наполягав на повторному дослідженні висновків військових експертиз. Адвокати знайшли розбіжності між висновками експертиз.

Згодом резонансна справа дійшла до Верховного суду, який у травні 2021 року визнав Назарова невинуватим і суд скасував рішення Павлоградського міськрайонного суду і Дніпровського апеляційного суду. Через це кримінальну справу закрили у зв’язку з невиявленням складу кримінального правопорушення.