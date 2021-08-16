Як пандемія коронавірусу вплинула на інтелект дітей, з'ясували вчені

https://racurs.ua/ua/n158869-yak-pandemiya-koronavirusu-vplynula-na-intelekt-ditey-z-yasuvaly-vcheni.html

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Як пандемія коронавірусу вплинула на інтелект дітей, з’ясували американські вчені. Через постійні обмеження і відсутність соціуму у них знизився коефіцієнт інтелекту.

Мова йде про дітей, які народилися під час пандемії COVID-19. Вони були змушені майже весь час перебувати вдома, пише Medrxiv.org.

Як відомо, на процес когнітивного розвитку людини надзвичайно сильно впливають перші кілька років її життя. Пандемія неабияк ускладнила цей процес — виною цьому стало закриття дитячих садків та ігрових майданчиків.

Вчені протестували на IQ 672 дітей віком від трьох місяців до трьох років, що народилися в штаті Род-Айленд. 308 з них народилися до січня 2019 року, 176 — з січня 2019-го до березня 2020 року і 188 — після липня 2020 року.

Ніхто з них не народився передчасно і не мав відхилень у розвитку. Середній показник тестів на IQ за шкалою Маллена для раннього розвитку у тих, хто народився під час пандемії, склав 78.

При цьому для тих дітей, які з’явилися на світ до пандемії, з 2011 по 2019 роки, середній показник коефіцієнта інтелекту становив понад 100 балів. Найпомітніше погіршилися показники у тих, хто народився в малозабезпечених сім’ях.

Нагадаємо, у дітей, які перехворіли на коронавірус, могли виникати симптоми синдрому Кавасакі. Вчені з’ясували, що виснаження Т-клітин у пацієнтів з MIS-C є одним з потенційних факторів цього захворювання.

Джерело: Medrxiv.org