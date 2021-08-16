Банду евакуаторів викрили у Києві, фото - The page

https://racurs.ua/ua/n158868-bandu-evakuatoriv-vykryly-u-kyievi-sut-shemy.html

Ракурс

У Києві викрили банду евакуаторів. Як переконують в Офісі генпрокурора,

один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА залучив до схеми керівництво управління з паркування та підлеглих інспекторів.

Силовики повідомили про підозру п’ятьом службовим особам КМДА та двом керівникам приватних компаній. Вони безпідставно прибирали на евакуаторах припарковані машини з вулиць Києва на штрафмайданчики.

Власники могли забрати машини тільки після оплати так званих штрафів. Їх завищували удвічі.

У схемі були й приватні служби, які займаються евакуацією. Щодня вони мали складати 300 актів, на підставі яких з вулиць столиці евакуювали авто. Щоб виконувати «план», доводилося навіть вдаватися до хитрощів. Наприклад, біля припаркованого автомобіля встановлювали знак «Дорожні роботи», аби отримати привід для стягнення.

16 серпня силовики провели 30 обшуків. Вони вилучили документи, носії інформації, гроші та інші речові докази. Вдома у підозрюваних знайшли чимало актів огляду та тимчасового тримання автомобілів.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram повідомив, що інспекція наразі «обезголовлена і практично паралізована», сервери та робочі станції вилучені, а евакуація автівок у столиці не здійснюється.

У КМДА обшуки вважають політичною акцією і системним тиском на міську владу з метою її дискредитації.