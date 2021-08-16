Три прифронтові міста Донбасу з'єднають тролейбусною лінією за 1 млрд грн. Фото: sed-rada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n158867-try-pryfrontovi-mista-donbasu-ziednaut-troleybusnou-liniieu-za-1-mlrd-grn.html

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На Донбасі почали реалізацію проекту тролейбусного сполучення від Лисичанська до Рубіжного через Сєвєродонецьк.

Загалом планується прокласти 87 км нових ліній та купити 50 сучасних тролейбусів. Вартість проекту становить 859 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Луганської ОДА.

Наразі відбувся тендер на закупівлю трьох тролейбусів з можливістю автономного ходу до 30 км. Також затвердили початок робіт на ділянці між Сєвєродонецьком та залізничним вокзалом в Лисичанську.

Другий тендер планують закінчити до кінця року, а перший тролейбус доставлять в область вже через тиждень.