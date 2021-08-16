Мігрантів виштовхують із Білорусі силою попри їхню волю. Фото: visasam.ru

https://racurs.ua/ua/n158865-migrantiv-vyshtovhuut-iz-bilorusi-sylou-vlada-latviyi.html

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Мігрантів з Білорусі виштовхували з країни силою, хоча вони повідомляли про бажання якнайшвидше потрапити додому.

Прикордонна служба Латвії до півночі 15 серпня повернула до Білорусі 395 порушників кордону, які намагалися нелегально потрапити до Латвії. Найбільше білоруських мігрантів зафіксували 12 серпня — 101 особа. В інші дні латвійський кордон намагалися перетнути в середньому близько 50 осіб. Про це 16 серпня в ефірі «Латвійського радіо» повідомив начальник Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуятс, передає LETA.

Якщо вдається зафіксувати особи в момент перетину кордону, то вказуємо їм, що це злочин і закликаємо відмовитися від вчинення злочину. Якщо не виходить, то проводимо заходи, щоб це не сталося, — зазначив він.

За словами прикордонника, кожен випадок з незаконною міграцією оцінюється індивідуально. Він зазначив, що мігранти незадоволені нинішньою ситуацією і багато повідомляли, що хочуть швидше потрапити назад додому в Ірак, але білоруси їх штовхали через кордон силою.

Нагадаємо, розслідувані заявили, що режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка причетний до міграційної кризи в Європейському Союзі та, зокрема, у Литві. Він на літаках звозив мігрантів з Іраку з метою подальшого їх переміщення через кордон з країнами-членами ЄС.

Джерело: LETA