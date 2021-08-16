Мигрантов выталкивают из Беларуси силой, несмотря на их волю. Фото: visasam.ru

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Мигрантов из Беларуси выталкивали из страны силой, хотя они сообщали о желании как можно быстрее попасть домой.

Пограничная служба Латвии к полуночи 15 августа вернула в Белоруссию 395 нарушителей границы, которые пытались нелегально попасть в Латвию. Больше всего белорусских мигрантов зафиксировали 12 августа — 101 человек. В другие дни латвийский границу пытались пересечь в среднем около 50 человек. Об этом 16 августа в эфире «Латвийского радио» сообщил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, передает LETA.

Если удается зафиксировать лица в момент пересечения границы, то указываем им, что это преступление и призываем отказаться от совершения преступления. Если не получается, то проводим мероприятия, чтобы это не произошло, — отметил он.

По словам пограничника, каждый случай с незаконной миграцией оценивается индивидуально. Он отметил, что мигранты недовольны нынешней ситуацией и многие сообщали, что хотят быстрее попасть обратно домой в Ирак, но белорусы их толкали через границу силой.

Напомним, расследовании заявили, что режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко причастен к миграционному кризису в Европейском Союзе и, в частности, в Литве. Он на самолетах свозил мигрантов из Ирака с целью дальнейшего их перемещения через границу со странами-членами ЕС.

Источник: LETA