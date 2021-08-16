Россияне заявили о хороших отношениях с запрещенным в РФ Талибаном. Фото: vkrizis.ru

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Россия заявила о хороших отношениях с талибами. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана».

Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром. Дальше будем смотреть, как это будет, — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Кабулов сообщил, что у России «хорошие отношения» как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с «Талибаном». По его словам, РФ не эвакуировала свое посольство из Афганистана, потому что «умеет внимательно анализировать ситуацию и видеть, что происходит».

Представители радикального движения взяли под охрану внешний периметр российского диппредставительства в Кабуле.

Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России. Поэтому мы не переживаем, — добавил российский дипломат.



Как известно, организация «Талибан» была признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.

Напомним, 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну и вылетел в Таджикистан. После захвата столицы Афганистана талибами местные правоохранительные органы отказались работать и выполнять свои обязанности. В Кабуле полиция покинула свои базы и участки.