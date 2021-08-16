Россияне заявили о хороших отношениях с запрещенным в РФ Талибаном

Россияне заявили о хороших отношениях с запрещенным в РФ Талибаномhttps://racurs.ua/n158864-rossiyane-zayavili-o-horoshih-otnosheniyah-s-zapreschennym-v-rf-talibanom.htmlРакурс
Россия заявила о хороших отношениях с талибами. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана».
Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром. Дальше будем смотреть, как это будет, — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Кабулов сообщил, что у России «хорошие отношения» как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с «Талибаном». По его словам, РФ не эвакуировала свое посольство из Афганистана, потому что «умеет внимательно анализировать ситуацию и видеть, что происходит».
Представители радикального движения взяли под охрану внешний периметр российского диппредставительства в Кабуле.
Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России. Поэтому мы не переживаем, — добавил российский дипломат.
Как известно, организация «Талибан» была признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.
Напомним, 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну и вылетел в Таджикистан. После захвата столицы Афганистана талибами местные правоохранительные органы отказались работать и выполнять свои обязанности. В Кабуле полиция покинула свои базы и участки.