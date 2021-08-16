Какие реакции на Covid-прививки являются нормальными. Фото: vinrda.gov.ua

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Нормальность реакции на прививку от коронавирусной болезни COVID-19 объяснил медик.

На вакцинацию против коронавируса порой возникают побочные реакции. Однако, как правило, они являются очень легкими. Об этом сообщил врач-иммунолог Федор Лапий, 16 августа сообщило Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

По его словам, не стоит волноваться, если после вакцинации у вас появилось покраснение, боль или отек в месте инъекции. Также серьезных проблем не возникнет, если у вас после укола лихорадка или озноб.

Кроме того, нормальными реакциями считаются головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, тошнота, утомляемость, сонливость или бессонница и головокружение

Это нормальные реакции, которые проходят за несколько дней. Если такие симптомы не прошли или вы ощущаете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу, — отмечает врач.



Напомним, вакцинация в Киеве от коронавируса будет приостановлена на два дня. Центры вакцинации в столице не будут работать 23 и 24 августа. Причиной приостановления вакцинации называют празднование Дня Независимости.