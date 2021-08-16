Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине

https://racurs.ua/n158862-vvedut-li-preferencii-dlya-privityh-rasskazali-v-minzdrave.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине началась во второй половине февраля.

В настоящее время намерений вводить преференции для вакцинированных граждан у Министерства здравоохранения нет. Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил об этом в интервью агентству «Укринформ».

Преференции пока вводиться не будут, главная преференция в стране для каждого человека — то, что он защищен вакцинацией и перенесет это заболевание легко, — отметил Кузин.

Он подчеркнул, что ряд стран используют предоставление преференций, чтобы мотивировать людей вакцинироваться, и такие подходы работают. Однако, отмечает чиновник, это работает тогда, когда кампания по вакцинации находится на завершающем этапе и нужно мотивировать вакцинироваться тех, кто этого еще не сделал.

Когда мы находимся на уровне вакцинации 10% одной дозой, 7−8% двумя дозами, это сверхнизкие цифры для того, чтобы мы даже разговаривали о каких-то преференцияхх. Мы должны по крайней мере дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после этого внедрять какие-то мотивационные стимулы, чтобы они пришли на пункт вакцинации, — подчеркивает Кузин.



По его словам, Минздрав в настоящее время будет больше фокусироваться на стимуляции тех людей, которые являются работниками критической инфраструктуры, довакцинировать их до минимально рекомендованных уровней.

Источник: «Укринформ»