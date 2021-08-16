Вакцинація від коронавірусу триває в Україні

https://racurs.ua/ua/n158862-vakcynaciya-v-ukrayini-chy-zaprovadyat-preferenciyi-dlya-scheplenyh-rozpovily-u-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у другій половині лютого.

Наразі намірів запроваджувати преференції для вакцинованих громадян Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) не має. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

Преференції поки робитися не будуть, головна преференція в країні для кожної людини — те що вона захищена вакцинацією і перенесе це захворювання легко, — зазначив Кузін.

Він наголосив, що низка країн використовують надання преференцій, щоб мотивувати людей вакцинуватися, і такі підходи працюють. Проте, наголошує чиновник, це працює тоді, коли кампанія з вакцинації перебуває на завершальному етапі і потрібно мотивувати вакцинуватися тих, хто цього ще не зробив.

Коли ми перебуваємо на рівні вакцинації 10% однією дозою, 7−8% двома дозами, це наднизькі цифри для того, щоб ми навіть розмовляли про якісь преференції. Ми маємо принаймні дійти до позначки в 50% вакцинованого населення і вже після того впроваджувати якісь мотиваційні стимули, щоб вони прийшли на пункт вакцинації, — наголошує Кузін.



За його словами, МОЗ наразі більше фокусуватиметься на стимуляції тих людей, які є працівниками критичної інфраструктури, щоб дощеплювати їх до мінімально рекомендованих рівнів.

Джерело: «Укрінформ»