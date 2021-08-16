У світі триває вакцинація від коронавірусу

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Вакцинація від коронавірусу активно здійснюється у світі, проте фармацевти вказують на недостатню ефективність двох доз вакцин від все нових штамів захворювання та на поступове зменшення імунітету з часом, у зв’язку з чим пропонують вводити щепленим третю «бустерну» дозу препарату.

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України зазначають, що поки немає жодного результату клінічних досліджень або випробувань, які б чітко демонстрували б плюси введення третьої дози вакцини. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

За його словами, компанія Pfizer, яка просуває ініціативу «бустерної» дози вакцини, під час спілкування з МОЗ повідомила, що фінальні результати досліджень, на які вона посилається, будуть оприлюднені наприкінці серпня.

МОЗ очікує на ці результати, хочемо подивитися скільки переваг буде давати введення бустерної дози. Але допоки ми не розглядаємо бустерну дозу як альтернативу повному циклу ревакцинації через рік, — наголосив Кузін.

За словами Кузіна, наразі обрана МОЗ базова стратегія передбачає проведення ревакцинації через рік після завершення базового курсу щеплення.

Він додав, що дані про тривалість імунітету від коронавірусу досить суперечливі — різні дослідження дають від восьми місяців до 1,5 року.

Думаю, скоріш за все, ми будемо ревакцинуватися через рік. Це базова концепція, яку більша частина країн, в тому числі Україна, має прийняти хоча б для попередніх розрахунків, для того, щоб пропрацювати механізми підтримки інфраструктури, — наголосив Кузін.

Він зауважив, що на підставі досліджень, які планує оприлюднити Pfizer, буде зроблено висновок того, чи потрібен інший графік ревакцинації.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу у Києві буде призупинена на два дні через святкування Дня Незалежності.

Джерело: «Укрінформ»