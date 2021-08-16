В мире продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n158859-busternaya-doza-vakciny-budut-li-vvodit-ee-v-ukraine-rasskazali-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса активно проводится в мире, однако фармацевты указывают на недостаточную эффективность двух доз вакцин от все новых штаммов заболевания и постепенное уменьшение иммунитета со временем, в связи с чем предлагают вводить привитым третью «бустерную» дозу препарата.

В Министерстве здравоохранения Украины отмечают, что пока нет никакого результата клинических исследований или испытаний, которые четко бы демонстрировали плюсы введения третьей дозы вакцины. Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил об этом в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, компания Pfizer, которая продвигает инициативу «бустерной» дозы вакцины, во время общения с Минздравом сообщила, что финальные результаты исследований, на которые она ссылается, будут обнародованы в конце августа.

Минздрав ждет эти результаты, хотим посмотреть сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы. Но пока мы не рассматриваем бустерную дозу в качестве альтернативы полному циклу ревакцинации через год, — подчеркнул Кузин.

По словам Кузина, выбранная Минздравом в настоящее время базовая стратегия предусматривает проведение ревакцинации спустя год после завершения базового курса прививок.

Он добавил, что данные о продолжительности иммунитета от коронавируса достаточно противоречивы — различные исследования дают от восьми месяцев до 1,5 года.

Думаю, скорее всего, мы будем ревакцинироваться через год. Это базовая концепция, которую большая часть стран, в том числе Украина, должна принять хотя бы для предварительных расчетов, для того, чтобы проработать механизмы поддержки инфраструктуры, — подчеркнул Кузин.

Он отметил, что на основании исследований, которые планирует обнародовать Pfizer, будет сделан вывод того, нужен ли другой график ревакцинации.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Киеве будет приостановлена на два дня из-за празднования Дня Независимости.

Источник: «Укринформ»