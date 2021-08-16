Фигуранты «дела Хизб ут-Тахрир». Фото: Людмила Денисова в Facebook

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Фигурантов алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» российский суд отправил за решетку.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону осудил четырех фигурантов Алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир». Крымские татары получили сроки от 12 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В июне 2019 года мужчин задержали после обысков. Всех их обвиняют в принадлежности к исламской политической партии, которая в России запрещена с 2003 года. Об этом сообщило сообщество «Крымская солидарность» на собственной странице в Facebook.

Суд в лице председательствующего судьи Романа Сапрунова отказал стороне защиты во всех заявленных ходатайствах и стал на сторону обвинения, приговорив крымских татар к срокам от 12 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Руслану Месутову присудили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, столько же дали и Руслану Халилову. Эльдару Кантемирову присудили 12 лет, а Руслану Нагаеву — 13 лет. Их также ждет год ограничения свободы после освобождения.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на собственной странице в Facebook осудила принятое российским судом решение в отношении украинцев. Она подчеркнула, что страна-агрессор такими судилищами нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека. Денисова призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить Россию прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину.

Согласно судебного решения, все они в течение первых двух лет будут находиться в тюрьме, а после отбывания наказания Ленур Халилов и Руслан Месутов будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места проживания в течение полтора года, а Руслан Нагаев и Эльдар Кантемиров — в течение года, — говорится в сообщении.

Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров был незаконно осужден подконтрольным российским оккупантам «Верховным судом Крыма» к шести годам лишения свободы в колонии.