Фігуранти «справи Хізб ут-Тахрір». Фото: Людмила Денісова у Facebook

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Фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» російський суд відправив за грати.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив чотирьох фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір». Кримські татари отримали терміни від 12 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У червні 2019 року чоловіків затримали після обшуків. Всіх їх звинувачують у приналежності до ісламської політичної партії, яка в Росії заборонена з 2003 року. Про це повідомила спільнота «Кримська солідарність» на власній сторінці у Facebook.

Суд в особі головуючого судді Романа Сапрунова відмовив стороні захисту по всіх заявлених клопотаннях і став на бік обвинувачення, засудивши кримських татар до термінів від 12 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Руслану Месутову присудили 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, стільки ж дали і Руслану Халілову. Ельдару Кантемірову присудили 12 років, а Руслану Нагаєву — 13 років. Їх також чекає рік обмеження волі після звільнення.

Український омбудсмен Людмила Денісова на власній сторінці у Facebook засудила ухвалене російським судом рішення щодо українців. Вона наголосила, що країна-агресор такими судилищами порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини й основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини. Денісова закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити Росію припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину.

Відповідно до судової ухвали, всі вони впродовж перших двох років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання Ленур Халілов та Руслан Месутов будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом півтора року, а Руслан Нагаєв та Ельдар Кантеміров — впродовж року, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров був незаконно засуджений підконтрольним російським окупантам «Верховним судом Криму» до шести років позбавлення волі в колонії.